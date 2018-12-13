Центральна виборча комісія повідомила, що протокол про співробітництво з ЦВК Росії припинений

Центральна виборча комісія України повідомила, що дія протоколу про співробітництво з ЦВК Росії припинена.

«З огляду на набуття чинності 12 грудня 2018 законом України «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією», Центральна виборча комісія повідомляє про припинення дії протоколу про співпрацю між Центральною виборчою комісією Російської Федерації та Центральною виборчою комісією України, укладеного 24 лютого 2000 року», – повідомила прес-служба української ЦВК.

У комісії зазначили, що припинення дії протоколу звільняє ЦВК від зобов’язань щодо його виконання.

Закон Верховна Рада ухвалила 6 грудня. Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Цей документ передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

10 грудня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це у вересні.