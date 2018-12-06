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06 Грудень 2018, Київ 14:02
Новини | Політика

Депутат Богомолець балотуватиметься в президенти

Ольга Богомолець, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я

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Депутат Верховної Ради з фракції «Блоку Петра Порошенка» Ольга Богомолець заявила про намір балотуватися на посаду президента.

«Я хочу стати для українського народу тим президентом, який гарантує справедливість. У нас має бути гарант не тільки Конституції, але й гарант справедливості», – заявила Богомолець у зверненні, поширеному в мережі Facebook.

Ольга Богомолець народилася в 1966 році. За освітою є лікарем-дерматологом, у Верховній Раді, депутатом якої є з 2014 року, нині очолює комітет з питань охорони здоров’я.

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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.

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