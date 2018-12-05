«УКРОП» висунув кандидатом у президенти депутата Шевченка

Політична партія «УКРОП» висунула кандидатом у президенти народного депутата, засновника гірськолижного курорту «Буковель» Олександра Шевченка.

«Право змагатися за головний пост у державі Олександр Шевченко виборов на внутрішньопартійних праймеріз. Нардепа підтримали представники «Українського об’єднання патріотів» у 24 регіонах України», – повідомила прес-служба партії.

Шевченко народився у 1971 році. Він є засновником, колишнім директором гірськолижного курорту «Буковель» та народним депутатом сьомого і восьмого скликань. Обидва рази обирався по 83 виборчому округу як самовисуванець.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.