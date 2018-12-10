Народний депутат Чумак очолив виборчий штаб Гриценка

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак очолив виборчий штаб голови партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Про це політики повідомили під час спільної прес-конференції в Києві.

Гриценко зазначив, що вони спільно підуть на президентські, парламентські та місцеві вибори.

«Начальником штабу з підготовки та проведення виборів уже призначений, уже працює Віктор Чумак», – сказав голова «Громадянської позиції».

Гриценко у період із 2005 до 2007 року був міністром оборони України. Під час шостого скликання Верховної Ради був головою комітету з питань національної безпеки і оборони.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року мають оголосити остаточний список претендентів на пост глави держави.

Восени 2019 року відбудуться парламентські вибори.