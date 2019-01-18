Радіо Свобода Daily: розслідувачі «Схем» знайшли діючий кінобізнес Зеленського у Росії

Церква на вибір

Відтепер громади можуть змінювати віру колективно. Для цього необхідно скликати збори всіх членів громади, які повинні проголосувати за перехід в іншу церкву. Для ухвалення рішення необхідно, щоб дві третини присутніх на зборах проголосували «за». Такі правки внесли і проголосували депутати до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації».

Якщо частина віруючих виступить проти переходу парафії під іншу юрисдикцію, то за ними залишається право створити нову громаду і укласти договір про спільне почергове користування храмом.

Спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» пояснює, як змінюється закон, що буде з церковним майном і як на все це реагує Російська православна церква.

«Зелена родина ру»

Шоумен Володимир Зеленський публічно оголосив про свій намір поборотись за президентське крісло на прийдешніх виборах. Відповідно до даних низки соціологічних рейтингів, він – у трійці лідерів цих перегонів. Образ Зеленського із телевізійного серіалу «Слуга народу»: чесний і щирий, простий, принциповий та справедливий, – тепер активно експлуатується у його справжній політичній кампанії.

Та якщо телевізійну вигадку сценаристів навряд чи варто сприймати за чисту монету, то як щодо слів Володимира Зеленського у реальному житті? Чи можна вірити заявам та обіцянкам не актора з серіалу, а людини, яка насправді оголосила про свій похід у велику політику?

«Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») проаналізували заяви Володимира Зеленського з його нещодавнього інтерв'ю Дмитру Гордону і знайшли суттєву невідповідність у них щодо дуже чутливої для українців теми: про те, що із початком війни він закрив свій бізнес у Росії.

Далі про наступне:

Судове засідання у справі про придбання будівель одеського заводу «Краян» – міського голову Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та інших посадових осіб завершилось сутичками.

СБУ затримала пропагандистку Олену Бойко, яку видворили з території Росії, й яка виступала проти України.

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розслідувань порушити кримінальне провадження щодо прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра освіти Лілії Гриневич, виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова та одного із заступників начальника Головного управління ДС в Івано-Франківській області.

Конституційний суд Польщі визнав неконституційними поправки до закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями «українські націоналісти» та «Східна Малопольща».

«Укрзалізниця» запустила сервіс купівлі пільгових квитків онлайн для людей з інвалідністю

Facebook видалив 148 сторінок, пов’язаних із Росією, за «неавтентичну поведінку» в Україні

Білорусь може становити небезпеку для України?

Відносини Білорусі та Росії з нового року стали однією з головних тем в українському інформаційному просторі. Тональність дискусій зачіпає практично весь спектр емоцій – від «Лукашенко здав Білорусь» до «Треба чекати наступу Росії з білоруської території».

Незважаючи на те, що в Україні транслюються два канали, «Білорусь 24» і білоруськомовний «Белсат», переважна більшість українців досі використовує для свого аналізу ситуації в Білорусі інформацію з російських джерел і дуже рідко – з білоруських чи польських медіа.

Саме цим кореспондентка Білоруської служби Радіо Свобода Алена Літвінава пояснює іноді досить категоричні оцінки, які ґрунтуються не завжди на правдивої інформації. Але те, що Росія не зупиниться на анексії частини території тільки України, – єдине, з чим погоджується більшість київський експертів, з якими вона спілкувалася.

10 фактів про історичну перемогу жіночої збірної України з хокею

Жіноча збірна України з хокею виграла четвертий матч у кваліфікації чемпіонату світу Дивізіону ІІB. Гра проти команди Гонконгу завершилась з рахунком 5:2. І хоча змагання триватимуть і сьогодні, Україна вже святкує свій вихід до наступного етапу, маючи в своєму активі максимальну кількість балів.



Це сенсаційний виступ. «Синьо-жовті» вперше за 27 років незалежності України змагалися на світовому рівні й достроково вибороли собі путівку до наступного етапу, залишивши позаду більш досвідчені команди Бельгії, ПАР, Болгарії та Гонконгу. Українські хокеїстки не отримують заробітну платню, в Україні немає необхідної кількості хокейної інфраструктури, але дівчатам це не завадило увійти в історію. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти.

Матвій, Сонцемір, Філофтея…

Міністерство юстиції підготувало статистику найпопулярніших імен, якими українці називали своїх немовлят у 2018 році.

«У 2018 році хлопчиків найчастіше називали Матвій, Дмитро, Максим, Марко, Олександр, Артем, Андрій, Іван, Владислав. Дівчаток – Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія, Поліна», – повідомила заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірина Садовська.

Дані відрізняються за регіонами: на Львівщині дуже поширені для дівчат такі імена, як Софія, Анна, а в Харківській області Дар’я, Злата. У рейтингу найпопулярніших імен столиці для хлопчиків стали Богдан, Даніїл, Денис, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Марк, Олександр, Тимофій, Ярослав, а для дівчаток Аріна, Анна, Валерія, Дарина, Єва, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія.

За словами чиновника, крім традиційних імен, українці вибирають і незвичні. Зокрема, дівчаток називали також Принцеса, Нуне, Авігея, Сумаййа, Аглая, Аіша, Аполінарія, Дельфіна, Йохана-Клавдія, Філофтея, а хлопчиків – Сонцемір, Мадяк, Космос, Лучіан, Нектарій.

Мабуть, не так вже й важливо, яке ім’я у вашої дитини, головне аби вона була здорова. Цього й усім бажаємо!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.