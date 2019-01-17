Суд зобов’язав НАБУ порушити справу проти Гройсмана і Гриневич

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розслідувань порушити кримінальне провадження щодо прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра освіти Лілії Гриневич, виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова та одного із заступників начальника Головного управління ДС в Івано-Франківській області.

Відповідне рішення суд ухвалив 29 грудня 2018 року. Таким чином він задовольнив скаргу неназваної особи, яка раніше звернулася до НАБУ, заявивши про правпорушення з боку високопосадовців.

Як йдеться в рішенні суду, детективи бюро спершу не внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що й змусило заявника йти до суду.

Згідно з рішенням, проти Гройсмана має бути відкрите провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди. Щодо Гриневич йдеться про ймовірне зловживання владою і службове підроблення.

У прес-службі Володимира Гройсмана Радіо Свобода повідомили, що наразі не можуть прокоментувати інформацію.

«Нам треба з’ясувати взагалі, що відбувається. Поки що в нас недостатньо інформації для того, щоб якось це коментувати», – сказав прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук.

Радіо Свобода також звернулося до Міністерства освіти й науки з проханням прокоментувати цю інформацію.