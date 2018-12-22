Справу про розкрадання торгівельного флоту скерували до суду – НАБУ

Обвинувальний акт стосовно підозрюваних у справі «Сі Трайдент» скерували до суду 21 грудня – про це 22 грудня повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Акт стосується колишнього директора приватного акціонергого товариства «Сі Трайдент», яке належить державі, та екс-директора судновланої компанії «Zealand Holdings». НАБУ звинувачує їх у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Про завершення розслідування цієї справи НАБУ повідомило в липні 2018 року.

За даними слідства, колишній президент підприємства «Сі Трайдент» спільно зі службовими особами Міністерства інфраструктури, колишнім директором компанії «Zealand Holdings Inc.» упродовж 2012 року продали за заниженими цінами морські торгівельні судна «African Lark», «Etna», «Elbrus» та «Everest», які належали міністерству.

За висновками НАБУ, унаслідок цих дій державі завдали збитків на понад 219 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у справі детективи НАБУ розпочали в 2015 році. У січні 2018-го колишньому президенту «Сі Трайдент» повідомлено про підозру в злочині за статтею 191 Кримінального кодексу – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Керівника підприємства тоді ж взяли під варту.

Наразі підприємство «Сі Трайдент» перебуває в стані припинення.