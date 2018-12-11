НАБУ: справу підозрюваного у хабарництві посадовця СБУ направили до суду

До Голосіївського районного суду Києва направили обвинувальний акт стосовно посадовця контррозвідки Служби безпеки України Олександра Карамушка, якого підозрюють у 47,5 тисяч доларів хабаря, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

У відомстві зазначили, що його обвинувачують за статтею 368 Кримінального кодексу України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

За даними слідства, посадовець СБУ вимагав та отримав кошти за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб.

У НАБУ заявили, що слідство зібрало достатньо доказів на підтвердження того, що підозрюваний володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із українками.

«Доступ до таких даних відкривав можливості для шантажу та вимагання неправомірної вигоди, чим і скористався співробітник СБУ. Адже належне розслідування цих фактів мало б наслідком можливе видворення цих осіб із території України», – зазначили в бюро.

НАБУ затримало Карамушка наприкінці квітня 2018 року. Згодом суд його заарештував із правом застави в розмірі 1,2 мільйона гривень. На початку травня він вийшов із СІЗО під заставу.