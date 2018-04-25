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25 Квітень 2018, Київ 13:18
Новини | Політика

НАБУ: співробітник СБУ затриманий на хабарі в майже 50 тисяч доларів

24 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали співробітника одного з міжрайвідділів управління Служби безпеки України в Києві та Київській області на отриманні другої частини хабара, загальна сума якого становить 47,5 тисячі доларів, повідомила прес-служба НАБУ.

«Посадовець СБУ одержав від посередників 47,5 тисячі доларів за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб», – заявили в НАБУ.

За даними слідства, посадовець володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України.

Згідно з повідомленням, за результатами обшуку в авто співробітника СБУ виявили та вилучили «предмет неправомірної вигоди», документи, які мають значення для кримінального провадження, набої до нарізної вогнепальної зброї, а також речовину, зовні схожу на наркотичний засіб.

Правоохоронці зазначили, що «з метою документування можливої протиправної діяльності організованої групи» детективи НАБУ провели обшуки за місцем роботи затриманого, у помешканнях осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, а також у Дніпровському управлінні поліції в Києві.

У НАБУ заявили, що «наразі проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення кола задіяних осіб та з’ясування усіх обставин вчинення злочину».

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