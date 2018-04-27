Суд заарештував затриманого на хабарі співробітника СБУ з правом застави

Солом’янський районний суд Києва взяв під варту на 60 днів співробітника СБУ Олександра Карамушка, затриманого на хабарі в 47,5 тисячі доларів.

Заарештований має право внести заставу в розмірі 1,2 мільйона гривень.

Національне антикорупційне бюро України повідомляло, що 24 квітня детективи затримали співробітника одного з міжрайвідділів управління Служби безпеки України в Києві та Київській області на отриманні другої частини хабара, загальна сума якого становить 47,5 тисячі доларів.

За даними слідства, посадовець володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України, і вдавався до шантажу.