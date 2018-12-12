НАБУ: якщо Насіров реально поновиться на посаді, САП має клопотати про його відсторонення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має клопотати про відсторонення від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якщо судове рішення про скасування його звільнення набуде чинності, повідомляють у Національному антикорупційному бюро.

«Якщо так станеться, що раптом екс-очільник ДФС реально поновиться на своїй колишній керівній посаді, НАБУ розраховує, що САП клопотатиме про його відсторонення в кримінально-правовому порядку, адже ця особа обвинувачується у завданні багатомільонних збитків державі», – йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.

У бюро додали, що на останньому цього року судовому засіданні у справі за обвинуваченням екс-голови ДФС у суддів не залишилося часу на зачитування обвинувального акту.

«Цей рік завершується на 394-й сторінці: до кінця залишилося зачитати ще 380. Сподіваємося, цей процес нарешті завершиться наступного року, й суд зможе розпочати вивчення доказової бази», – йдеться в повідомленні. У НАБУ нагадали, що суд на вимогу обвинуваченого зачитує повний текст обвинувального акту.

Наступне судове засідання у справі Насірова призначене в Шевченківському районному суді Києва на 10 січня.

Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова через порушення процедури звільнення.

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

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15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.