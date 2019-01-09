НАБУ повідомило про обшуки в мерії Білої Церкві

Національне антикорупційне бюро України повідомило про обшуки в мерії міста Біла Церква Київської області.

«Слідчі дїі здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в межах розслідування в кримінальному провадженні за фактом придбання міською радою будівлі за ймовірно завищеною ціною у 2018 році», – заявили в НАБУ.

Міська рада Білої Церкви не коментувала обшуки.

Детективи НАБУ розслідують кримінальні корупційні правопорушення. Підслідними бюро є найвищі посадові особи.