СБУ затримала депортовану з Росії журналістку, яка виступала за «ДНР» і «ЛНР»

Служба безпеки України затримала українську журналістку Олену Бойко, яку видворили з території РФ. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Починаючи з 2014 року агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і до РФ, вона у засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, 14 грудня Бойко оголосили в розшук, а наступного дня суд у Львові дав дозвіл на її затримання.

«Слідство у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України ведеться слідчим відділом УСБУ у Львівській області. Слідчі дії тривають», – розповіли в СБУ.

Раніше Росія депортувала українську журналістку Олену Бойко, яка виступала на російському телебаченні з критикою української влади і на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР». Преображенський суд Москви визнав її винною в порушенні правил перебування на території Росії, оштрафував на 5 тисяч рублів й ухвалив рішення про видворення за межі Російської Федерації. Суд встановив, що Бойко незаконно перебувала в Росії з літа 2016 року.

Олена Бойко (справжнє прізвище – Віщур) приїхала до Росії в березні 2016 року для участі в телеефірах у ролі експерта. Вона неодноразово була гостею політичних ток-шоу, де під оплески аудиторії критикувала чинну владу України, а також висловлювала підтримку угрупованням «ДНР» і «ЛНР».