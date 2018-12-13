З Росії депортують українську журналістку Бойко

Українську журналістку Олену Бойко, яка виступала на російському телебаченні з критикою української влади і на підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР», депортують із Росії, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Преображенський суд Москви визнав її винною в порушенні правил перебування на території країни, оштрафував на 5 тисяч рублів і ухвалив рішення про видворення за межі Російської Федерації. Суд встановив, що Бойко незаконно перебувала в Росії з літа 2016 року.

Речниця Преображенського суду Олександра Савельєва уточнила, що зараз Бойко перебуває в центрі тимчасового тримання іноземних громадян і осіб без громадянства, звідки буде депортована в Україну після набрання рішенням суду чинності. У Бойко є ще сім діб для оскарження рішення, але скарги від неї поки не надходило.

Сама громадянка України визнала в суді вину в порушенні міграційного законодавства Росії, але просила не видворяти її, скільки, за її словами, Служба безпеки України розслідує стосовно неї дві кримінальні справи за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України і державну зраду.

Олена Бойко (справжнє прізвище – Віщур) приїхала до Росії в березні 2016 року для участі в телеефірах у ролі експерта. Вона неодноразово була гостею політичних ток-шоу, де під оплески аудиторії критикувала чинну владу України, а також висловлювала підтримку угрупованням «ДНР» та «ЛНР».