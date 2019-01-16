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16 Січень 2019, Київ 15:35
Новини | Політика

Росія депортувала українську журналістку, яка виступала за «ДНР» і «ЛНР»

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Росія депортувала українську журналістку Олену Бойко, яка виступала на російському телебаченні з критикою української влади і на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР», повідомляє сайт телеканалу «Росія-24».

Преображенський суд Москви раніше визнав її винною в порушенні правил перебування на території Росії, оштрафував на 5 тисяч рублів й ухвалив рішення про видворення за межі Російської Федерації. Суд встановив, що Бойко незаконно перебувала в Росії з літа 2016 року.

Сама громадянка України визнала в суді вину в порушенні міграційного законодавства Росії, але просила не видворяти її, скільки, за її словами, Служба безпеки України розслідує стосовно неї дві кримінальні справи за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України і державну зраду.

Олена Бойко (справжнє прізвище – Віщур) приїхала до Росії в березні 2016 року для участі в телеефірах у ролі експерта. Вона неодноразово була гостею політичних ток-шоу, де під оплески аудиторії критикувала чинну владу України, а також висловлювала підтримку угрупованням «ДНР» і «ЛНР».

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