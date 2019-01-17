«Укрзалізниця» запустила сервіс купівлі пільгових квитків онлайн для людей з інвалідністю

Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив про спрощення алгоритму купівлі квитків для людей з інвалідністю.

«Від сьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах», – написав він у Facebook.

За словами Кравцова, зараз послуга працює у тестовому варіанті лише на сайті, в подальшому – буде доступний і в мобільному додатку.

Як зазначає «Укрзалізниця» під час оформлення пільгового квитка через інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на проїзд, перевіряється в режимі реального часу в Централізованому банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики. А те у свою чергу інформує, що для перевірки наявної інформації про пільгове посвідчення в Централізованому банку даних з проблем інвалідності громадянам необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.