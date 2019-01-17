У Польщі суд визнав неконституційними поправки про «українських націоналістів» в законі про ІНП

Конституційний суд Польщі визнав неконституційними поправки до закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями «українські націоналісти» та «Східна Малопольща».

Відповідні положення минулого року опротестував президент Польщі Анджей Дуда. Він вважає, що визначення «українські націоналісти» та «Східна Малопольща» є неточними, що перешкоджає точному визнанню забороненого діяння і, таким чином, це порушує конституційний принцип точності права, повідомляє «Польське радіо».

Президент України Петро Порошенко привітав рішення польського КС та подякував Дуді.

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26 січня Сейм Польщі, нижня палата парламенту, вніс зміни до закону про Інститут національної пам’яті, який забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій і визначає злочинною участь «бандерівських націоналістів» у знищенні єврейського населення та геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині та «Східної Малопольщі», тобто Галичини. Згідно зі змінами, порушників оновленого закону каратимуть грошовими штрафами або ув’язненням до трьох років.

Окрім того, закон передбачав тюремне ув'язнення на термін до трьох років за звинувачення поляків за поширення ідей про вину польського народу або держави в Голокості. Однак наприкінці червня цю норму із документу прибрали.

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МЗС України у своїй заяві засудило рішення Сейму Польщі про заборону пропаганди «бандерівських націоналістів», назвавши це «черговою спробою нав’язати однобічне трактування історичних подій».