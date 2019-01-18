Польський трибунал і «українські націоналісти»: чи зміняться українсько-польські відносини

Конституційний трибунал Польщі визнав неконституційними скандальні поправки до закону про Інститут національної пам’яті Польщі із визначеннями «українські націоналісти» та «Східна Малопольща». Ці положення опротестував президент Польщі Анджей Дуда. Президент України Петро Порошенко привітав рішення польського суду та подякував Дуді. Положення, які ухвалили торік у Польщі, передбачали кримінальну відповідальність для тих, хто заперечує «злочини українських націоналістів». Крім того, закон передбачав тюремне ув'язнення за звинувачення на адресу Польщі у злочинах, скоєних під час Голокосту. Однак наприкінці червня цю норму із документу прибрали. У програмі «Ваша Свобода» аналізували рішення польського трибуналу, говорили про те, яких ще кроків чекати від Польщі та оцінювали перспективи українсько-польських відносин історик і журналіст Олександр Зінченко, народний депутат України та співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею Оксана Юринець, польський історик Лукаш Адамскі.