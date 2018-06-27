Сейм Польщі підтримав скасування кримінального покарання за звинувачення поляків у Голокості

Польща вирішила переглянути положення закону про запровадження кримінальної відповідальності за звинувачення поляків в співучасті в Голокості. 27 червня польський Сейм ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши відповідну статтю.

Верхня палата польського парламенту, як очікують, також сьогодні ухвалить рішення з цього приводу.

Проект змін до закону вніс прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

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Голова його канцелярії Міхал Дворчик оголосив: «Ми хочемо внести зміни, засновані на відході від січневої частини поправки до закону про Інститут національної пам'яті і відступаємо від положення, яке передбачає кримінальне покарання, що може відвернути увагу від первісної мети змін, метою яких був захист доброго імені Польщі й історичної правди», – заявив Дворчик.

Закон про покарання за публічне звинувачення поляків у причетності до Голокосту передбачав кримінальну відповідальність (тюремне ув'язнення на термін до трьох років) за поширення ідей про вину польського народу або держави в Голокості. Покарання передбачене і за висловлювання про причетність поляків до «злочинів Третього рейху». До таких правопорушень відноситься, зокрема, використання формулювання «польські концтабори».

Закон також забороняє пропаганду в Польщі «бандерівської ідеології».

Документ, ухвалений Семом Польщі в січні, викликав критику США і особливо Ізраїлю, які закликали внести зміни до закону.

МЗС України також засуджувало рішення Сейму Польщі про заборону пропаганди «бандерівських націоналістів», назвавши це «черговою спробою нав’язати однобічне трактування історичних подій».