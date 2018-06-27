Сейм Польщі підтримав скасування кримінального покарання за звинувачення поляків у Голокості

Польща вирішила переглянути положення закону про запровадження кримінальної відповідальності за звинувачення поляків в співучасті в Голокості. 27 червня польський Сейм ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши відповідну статтю.
Верхня палата польського парламенту, як очікують, також сьогодні ухвалить рішення з цього приводу.
Проект змін до закону вніс прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.
Читайте також: Ізраїль звинувачує Польщу в прагненні змусити свідків Голокосту мовчати
Голова його канцелярії Міхал Дворчик оголосив: «Ми хочемо внести зміни, засновані на відході від січневої частини поправки до закону про Інститут національної пам'яті і відступаємо від положення, яке передбачає кримінальне покарання, що може відвернути увагу від первісної мети змін, метою яких був захист доброго імені Польщі й історичної правди», – заявив Дворчик.
Закон про покарання за публічне звинувачення поляків у причетності до Голокосту передбачав кримінальну відповідальність (тюремне ув'язнення на термін до трьох років) за поширення ідей про вину польського народу або держави в Голокості. Покарання передбачене і за висловлювання про причетність поляків до «злочинів Третього рейху». До таких правопорушень відноситься, зокрема, використання формулювання «польські концтабори».
Закон також забороняє пропаганду в Польщі «бандерівської ідеології».
Документ, ухвалений Семом Польщі в січні, викликав критику США і особливо Ізраїлю, які закликали внести зміни до закону.
МЗС України також засуджувало рішення Сейму Польщі про заборону пропаганди «бандерівських націоналістів», назвавши це «черговою спробою нав’язати однобічне трактування історичних подій».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ