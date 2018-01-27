У день вшанування жертв Голокосту Ізраїль висловив невдоволення трактуванням історії з боку Варшави

У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня Ізраїль закликав Польщу внести зміни до законопроекту, схваленого цього тижня польськими законодавцями, який заборонив би використовувати заяви про те, що Польща несе якусь відповідальність за злочини проти людяності, скоєні нацистською Німеччиною на її території.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти законопроекту, через ухвалення якого використання фрази на кшталт «польські табори смерті» каратиметься позбавленням волі до трьох років.

«Закон необґрунтований, я категорично проти цього. Неможливо змінити історію, і Голокост не можна заперечувати», – сказав Нетаньягу.

Польська сторона ці заяви прем’єра Ізраїлю поки не коментувала.

Поляки багато років боролися проти використання таких фраз, як «польські табори смерті», які означають, що Польща, принаймні частково відповідальна за табори, де мільйони людей, в основному євреї, були вбиті нацистською Німеччиною. Табори були побудовані і експлуатувалися нацистами після вторгнення в Польщу в 1939 році.

Так, сьогодні в Освенцимі, що на півдні Польщі, в колишньому нацистському таборі вшанували жертв Голокосту. Літні люди, які вижили після нацистських знущань, а також політичні посадовці зібралися на пам’ятні заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту і до 73-ї річниці звільнення табору Аушвіц-Біркенау.

У столиці Польщі Варшаві державний секретар США Рекс Тіллерсон взяв участь у жалобних заходах на місці меморіалу загиблим євреям.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у зверненні з нагоди дня пам’яті жертв Голокосту застерегла від антисемітизму, зокрема вказуючи на роль освіти у навчанні молоді про нацистське минуле в країні.