Законодавчий процес щодо закону про «бандеризм» не завершений – МЗС Польщі

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що процес ухвалення змін до закону про Інститут національної пам’яті в частині кримінального переслідування за так званий «бандеризм» ще не завершений. Про це йдеться у заяві польського МЗС 27 січня як відповідь на заяву МЗС України.

«Наміром ініціаторів закону є запобігання запереченню чи применшенню відповідальності особи за злочин, вчинений формуваннями ,які співпрацювали з Третім Рейхом. Це стосується лише людей, які публічно та всупереч фактам заперечують вищезгадані злочини», – йдеться у заяві.

В документі також наголошується, що наукова та мистецька діяльність не вважається злочином у трактуванні цього закону.

«Польська сторона підтверджує свою волю до побудови стратегічного партнерства з Україною. Проте, як ми неодноразово наголошували, це партнерство має ґрунтуватися на правді», – додали в МЗС Польщі.

26 січня Сейм Польщі, нижня палата парламенту, вніс зміни до закону про Інститут національної пам’яті, який забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій і визначає злочинною участь «бандерівських націоналістів» у знищенні єврейського населення та геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині та «Східної Малопольщі», тобто Галичини. Згідно зі змінами, порушників оновленого закону каратимуть грошовими штрафами або ув’язненням до трьох років. Закон, схвалений Сеймом, ще має затвердити Сенат і підписати президент Польщі.

МЗС України у своїй заяві засудило рішення Сейму Польщі про заборону пропаганди «бандерівських націоналістів», назвавши це «черговою спробою нав’язати однобічне трактування історичних подій».