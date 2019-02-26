«Практика звичайної студентки» – Пєсков про роботу дочки в Європарламенті

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що робота його доньки Єлизавети у Європейському парламенті є звичайною студентською практикою. Про це він сказав в коментарі російській агенції ТАСС.

«Тут мова йде про звичайну студентку і звичайну практику», – сказав Пєсков, додавши, що не хотів би давати додаткових коментарів, оскільки це питання виходить за межі його професійної діяльності.

«Це стосується моєї дочки, це не стосується моїх службових обов’язків і моєї роботи», – сказав Пєсков.

25 лютого журналісти Радіо Свобода у розслідуванні повідомили, що 21-річна дочка прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлизавета працює стажером в Європейському парламенті, і має безперешкодний доступ до низки документів Європейського союзу. Журналістам стало відомо, що Єлизавета Пєскова офіційно зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією в 2014 році.

Стажери в Європарламенті отримують зарплату з бюджету євродетутата, який формується з грошей європейських платників податків.