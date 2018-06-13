Ольга Литвиненко: мені погрожують порушенням кримінальних справ у Росії

Ольга Литвиненко, яка впродовж 2007-2011 років була депутатом законодавчих зборів російського Санкт-Петербурга, брала участь в роботі передвиборчого штабу Путіна, а нині є політемігранткою і громадянкою Польщі, стверджує, що їй в Росії погрожують порушенням кримінальних справ.

У травні Ольга Литвиненко звернулася до президента Росії Володимира Путіна з відкритим листом, в якому розповіла, що її батько, ректор Гірничого університету, мільярдер Володимир Литвиненко викрав її дочку Естер-Марію і видає за свою дочку. Володимира Литвиненка вважають «другом Путіна», і Ольга Литвиненко просила президента звернути увагу на те, що батько погрозами змусив її покинути країну і викрав у неї немовля, свою внучку. При цьому Володимир Литвиненко сам оголосив дочку викраденою. На підставі його заяви в Росії було порушено кримінальну справу, а закордонний паспорт, виданий Ользі Литвиненко посольством Російської Федерації в Мадриді, був анульований рішенням Василеостровського суду Санкт-Петербурга.

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Як розповіла Ольга Литвиненко Радіо Свобода, відповіді на лист від Володимира Путіна, якого вона знає з дитинства, не було, але надійшов лист від МЗС Росії, підготовлений за дорученням адміністрації президента Російської Федерації. У цьому листі повідомляється, що закордонний паспорт був виданий законно.

Як стверджує Ольга Литвиненко, 9 червня Денис Карпенко з міської прокуратури Петербурга повідомив її адвокату, що у нього на столі лежать постанови про порушення проти неї кримінальних справ. Подробиці Ольга Литвиненко дізналася, зателефонувавши Карпенку.

Як же проти мене, яку оголосили в Російській Федерації викраденою, можна звинувачення висувати?

«Одна справа за фактом якихось моїх нібито екстремістських висловлювань щодо, як він висловився, «гаранта». Я жодне зі своїх висловлювань екстремістським не вважаю, та й президент, мабуть, теж, якщо так люб'язно відповідає на мої відкриті листи. Друга справа – за відомою всім російським опозиціонерам 159 статтею КК (шахрайство). Прокурор Карпенко сказав, що дасть він хід цим справам і оголошенню мене в розшук чи ні, залежить від моєї поведінки. Я запитала прокурора, а як же проти мене, яку оголосили в Російській Федерації викраденою, можна звинувачення висувати? На що він відповів: ми ж всі розуміємо, будеш добре поводитися – не порушимо, а будеш погано – порушимо. Такий ось дешевий шантаж з'явився мені у вигляді відповідної реакції на відкритий лист президенту. Заздалегідь повідомляю, що запис телефонної розмови з прокурором є», – йдеться в заяві Ольги Литвиненко.

Ольга Литвиненко вважає, що погрожують порушити проти неї справи за наполяганням її батька. Її адвокат, з яким говорив Денис Карпенко, відмовився вести її справу. «Мабуть, його налякав прокурор. Мені ж боятися вже давно нічого, я живу в цивілізованому світі, де закон – дійсно закон», – заявила Ольга Литвиненко.

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