Дочка соратника Путіна вступає у «Відкриту Росію»

Дочка ректора Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимира Литвиненка, якого називають одним з друзів президента Росії, подала заявку на вступ до руху «Відкрита Росія», створеного опозиціонером Михайлом Ходорковським. Про це сама Ольга Литвиненко розповіла в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода.

За її словами, вона хоче боротися проти скочування Росії до диктатури, проти авторитарної і корумпованої системи у країні, роз’яснити Європі той факт, що ніякої демократії у Росії немає, що навіть кожне судове рішення там або продавлене згори чи куплене.

Литвиненко розповіла, що вже працює над проектами з розвитку демократичних інститутів у Росії.

Ольга Литвиненко раніше була депутатом Законодавчих зборів Санкт-Петербурга від «Справедливої Росії», а у 2011 році поїхала до Європу.

Володимир Литвиненко заявляв про викрадення Ольги, намагаючись перешкодити їй виїхати з країни з усіма трьома дітьми. У результаті, користуючись судовим рішенням, він відібрав у неї старшу дочку – свою внучку.

Сам Володимир Литвиненко двічі очолював передвиборний штаб Володимира Путіна і позиціонує себе як друг президента.