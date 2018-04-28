Росія забороняє в’їзд низці литовських політиків і депутатів

Москва внесла в так званий «стоп-список» імена політиків, депутатів і політологів із Литви, повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.

Фігурантам списку заборонений в’їзд до Росії. У російському МЗС такий крок назвали відповіддю на ухвалення Вільнюсом аналога американського «акту Магнітського».

Прізвища чиновників чи їх число в заяві російської сторони не вказується.

«Попереджаємо, що російський «стоп-лист» залишається відкритим, і в разі продовження провокаційної лінії Вільнюса в нього в будь-який момент можуть бути внесені нові персоналії», – заявили в російському дипвідомстві 28 квітня.

Литва 15 січня оприлюднила за раніше ухваленим «актом Магнітського» свій перший список із 49 росіян, причетних, на думку офіційного Вільнюса, до порушення прав людини, корупції та відмивання грошей.

До опублікованого міністерством внутрішніх справ Литви списку увійшли лідер російського регіону Чечні Рамзан Кадиров, якого правозахисні організації звинувачують у створенні системи репресивних заходів і створенні атмосфери безкарності сил безпеки.

Також у литовському «чорному списку» перебуває керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, якого звинувачують у порушенні численних політично мотивованих справ проти противників російського президента Володимира Путіна, депутат російської Держдуми Андрій Луговий, якого звинувачують у вбивстві критика Кремля Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році.

Литовське законодавство щодо порушень прав людини у Росії має за зразок американський «акт Магнітського». Російський юрист Сергій Магнітський загинув у московській в’язниці в 2009 році після того, як оприлюднив корупційні схеми, до яких вважав причетними керівництво російських силовиків.

Литва – п’ята держава, яка ухвалила цей правовий акт – після США, Великої Британії, Канади і Естонії. Списки постійно поповнюються, у грудні 2017 року міністерство фінансів США розширило глобальний «список Магнітського», туди включені, зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров, син генпрокурора Росії Артем Чайка і старша дочка покійного президента Узбекистану Гульнара Карімова.

Ще одна балтійська країна – Латвія також заборонила в’їзд майже 50 іноземцям, внесеним в так званий «список Магнітського».