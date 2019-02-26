Судді у справі газового бізнесу оточення Порошенка заявили про самовідвід після розслідування «Схем»

Двоє суддів Шостого адміністративного апеляційного суду, які вивчають питання щодо отримання під контроль оточенням президента України Петра Порошенка газового родовища на Полтавщині, заявили про самовідвід. Раніше про цей бізнес розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка».

Головуюча суддя Галина Земляна та суддя Андрій Парінов на засіданні 26 лютого оголосили, що беруть самовідвід, і озвучили одну із підстав для ухвалення такого рішення – журналістське розслідування програми «Схеми», у якому йшлося про те, що підлеглі генерального прокурора Юрія Луценка допомагають зберегти контроль оточенню президента над газовим родовищем. Також журналісти розповідали про можливий тиск на суддів.

​Після цього рішення про самовідвід, за процедурою, буде призначений авторозподіл –​ скаргу розглядатиме нова колегія суддів з самого початку.

​Взимку 2018 року журналісти «Схем» розповіли, що компанія ТОВ «Аркона Газ-Енергія» сплатила за право розробки газового родовища на Полтавщині вдесятеро менше, ніж міг би отримати державний бюджет, якби ліцензію розіграли на аукціоні. А також довели, що з цією маловідомою компанією пов’язані люди з оточення президента Порошенка, зокрема член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, та колишні менеджери з бізнес-структур Порошенка, в тому числі екс-директор його спортклубу «5 елемент».

Після цього у березні 2018 року НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Держгеонадр під час видачі «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області.

А вже через два місяці аналогічне провадження з такою ж фабулою порушили підлеглі Юрія Луценка – працівники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури. При цьому, в Генпрокуратурі двічі відмовили НАБУ в передачі їм матеріалів своєї справи за підслідністю.

Окремо ГПУ звернулась до суду з адміністративним позовом проти Держгеонадр та «​Аркона Газ-Енергія» з вимогою визнати наказ про видачу ліцензії «​протиправним» і скасувати його. Перша інстанція вже програна, наразі йде розгляд апеляції Генпрокуратури – у Шостому адміністративному апеляційному суді.

При чому, як виявили журналісти, через тиждень після того, як суддя цього суду Галина Земляна отримала цю справу на розгляд, Вища рада правосуддя розпочала дисциплінарне провадження проти неї.

«Членом Вищої Ради правосуддя є Олексій Маловацький. Той самий, дружина якого як нотаріус оформлювала угоди для фірми «Аркона». Виходить, що доля бізнесу, до якого, схоже, має стосунок юрист із команди Порошенка Маловацький – залежить від судді, яка перебуває у нього з колегами «на гачку», – йшлося у розслідуванні «Схем».

Журналісти звернули увагу одразу на декілька фактів, які можуть свідчити про те, що Генпрокуратура, розслідуючи справу щодо можливого незаконного отримання ліцензії на розробку родовища, насправді діє в інтересах приватної фірми, а не держави.

За даними «Схем», Генпрокуратура звернулась до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із проханням провести експертизу, щоб з’ясувати, скільки грошей недоотримав держбюджет від продажу ліцензії «Аркона Газ-Енергія». За інформацією журналістів, вже готується проект висновку експертів, який підтверджує, що спецдозвіл продали за адекватною ціною.

Пізніше, у Генпрокуратурі відреагували на розслідування: заявили, що дійсно звертались за експертизою, та наразі вона триває. Також у відомстві зазначили, що подали позов щодо законності видачі спецдозволу – «в інтересах держави».