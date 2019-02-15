«Схеми» виявили, як Луценко допомагає оточенню Порошенка зберегти контроль над газовим родовищем

Генпрокуратура України намагається допомогти оточенню президента Петра Порошенка зберегти контроль над газовим бізнесом, йдеться у розслідуванні програми «Схеми» – «Гра в піддавки».

Журналісти звернули увагу одразу на декілька фактів, які можуть свідчити про те, що Генпрокуратура, розслідуючи справу щодо можливого незаконного отримання ліцензії на розробку родовища, насправді діє в інтересах приватної фірми, а не держави.

​Взимку 2018 року журналісти «Схем» розповіли, що компанія ТОВ «Аркона Газ-Енергія» сплатила за право розробки газового родовища на Полтавщині вдесятеро менше, ніж міг би отримати державний бюджет, якби ліцензію розіграли на аукціоні. А також довели, що з цією маловідомою компанією пов’язані люди з оточення президента Порошенка, зокрема член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, та колишні менеджери з бізнес-структур Порошенка, в тому числі екс-директор його спортклубу «5 елемент».

Після цього у березні 2018 року НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології та надр України під час видачі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області.

А вже через два місяці – у травні 2018 року аналогічне провадження з такою ж фабулою порушили підлеглі Юрія Луценка – працівники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.

При цьому, в Генпрокуратурі двічі відмовили НАБУ в передачі їм матеріалів своєї справи за підслідністю.

«Ми підозрюємо, що все це робиться для того, щоб допомогти підприємству «Аркона Газ-Енергія» таким чином зацементувати це, на нашу думку, незаконне рішення про видачу спецдозволу за заниженою вартістю», – вважає Андрій Савін, юрист ГО «Центр протидії корупції».

​Окремо ГПУ звернулась до суду з адміністративним позовом проти Держгеонадр та «​Аркона Газ-Енергія» з вимогою визнати наказ про видачу ліцензії «​протиправним» і скасувати його.

Перша інстанція вже програна, наразі йде розгляд апеляції Генпрокуратури.

При цьому, журналісти звернули увагу на те, що підлеглі Луценка у позові не використовують ключовий аргумент про занижену вартість спецдозволу, тобто потенційні збитки, завдані державі.

«​Якщо провести аналогію з грою в карти, то підлеглі Луценка, нібито в боротьбі за повернення державних надр, позбулися ключового, вирішального козиря – про занижену вартість, за якою родовище перейшло під контроль фірми з оточення Порошенка. Прокуратура судиться лише навколо процедурних моментів», – йдеться в розслідуванні журналістів.

За даними «Схем», Генпрокуратура звернулась до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із проханням провести експертизу, щоб з'ясувати, скільки грошей недоотримав держбюджет від продажу ліцензії «Аркона Газ-Енергія». За інформацією журналістів, вже готується проект висновку експертів, який підтверджує, що спецдозвіл був проданий за адекватною ціною.

«Про незалежність керівництва цього Інституту може свідчити один факт. У 2016 році журналісти «Схем» у київському ресторані бізнес-центру «Леонардо» зафіксували зустріч: директор Інституту судових експертиз Олександр Рувін зустрічався з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка», соратником Порошенка та Кононенка – Олександром Грановським, який має тісні контакти з правоохоронцями», – йдеться в матеріалі.

Законність видачі ліцензії зараз у рамках адміністративного позову Генпрокуратури щодо «Аркона Газ-Енергія» розглядають судді Шостого адміністративного апеляційного суду на чолі з суддею Галиною Земляною.

«Через тиждень після того, як Земляна отримала цю справу на розгляд, Вища рада правосуддя розпочала дисциплінарне провадження проти судді», – розповідають «Схеми».

«Членом Вищої Ради правосуддя є Олексій Маловацький. Той самий, дружина якого як нотаріус оформлювала угоди для фірми «Аркона». Виходить, що доля бізнесу, до якого, схоже, має стосунок юрист із команди Порошенка Маловацький – залежить від судді, яка перебуває у нього з колегами «на гачку», – йдеться в розслідуванні.

Раніше журналісти «Схем» виявили, що реальний контроль над ТОВ «Аркона Газ-Енергія» мають люди з оточення президента Петра Порошенка, зокрема до фірми опосередковано має стосунок Олексій Маловацький – юрист із команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя.

Журналісти направили запит на ім’я Петра Порошенка та Юрія Луценка, а також Олексія Маловацького з проханням прокоментувати наведені у цьому матеріалі факти.

В Адміністрації президента у відповіді на запит «Схем» заявили: «Президент не має відношення до отримання будь-яких спеціальних дозволів, або інших документів будь-якими суб’єктами господарської діяльності, зокрема і вказаними у Вашому запиті».

Журналісти «Схем» також звернулися за коментарями до Генеральної прокуратури, але відповіді на запит до ефіру не отримали.

Отримавши запитання від журналістів, член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький опублікував заяву у фейсбуці про те, що «ні він, ні його сім’я не мають жодного відношення до будь-якої юридичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність, окрім задекларованих, і жодних інтересів в галузі природних ресурсів».

«Впливу зі сторони чинного президента України я не маю і не відчуваю», – йдеться у заяві Маловацького. При цьому він підтвердив інформацію, що у 2013-2014 роках працював як адвокат і надавав правову допомогу політичній партії «Блок Петра Порошенка».