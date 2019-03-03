Під Києвом пікетують будинок сина Гладковського – трансляція

Представники націоналістичних організацій Національний корпус» і «Національні дружини» 3 березня пікетують будинок Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з акції, що відбувається в селі Козин на Київщині.

Це вже друга схожа акція після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній сфері України, фігурантом якого став Гладковський-молодший.

У заяві, яку 3 березня цитують українські агенції, Гладковський назвав справу, в якій фігурує його син, «штучно скомпільованою з брехливих провокаційних фактів».

«Моїм опонентам, як я бачу, не цікаве неупереджене розслідування НАБУ, і тому вони залучають радикальні організації до вуличних акцій і посилають їх атакувати будинок мого сина», – йдеться в заяві, яку цитує агенція «Інтерфакс».

Під час минулої акції, що відбулася 26 лютого, представники націоналістичних організацій розкидали перед брамою будинку Гладковського-молодшого папірці у вигляді грошей і розлили червону фарбу як «символ крові».

Минулого місяця журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених у розслідуванні проекту «Bihus.Info». Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші» про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка. У НАБУ заявили, що перевірять факти із розслідування про «розкрадання» в оборонній сфері. До бюро, а також до ГПУ звернувся і сам Гладковський.