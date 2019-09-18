Трамп повідомив, хто стане наступником Болтона на посаді радника з нацбезпеки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонує призначити радником з національної безпеки США Роберта О’Браєна замість звільненого раніше Джон Болтона.

«Я із задоволенням повідомляю, що нашим новим радником стане Роберт О’Браєн, який на даний час успішно займає роль спеціального посланника президента з питань заручників. Я довго і наполегливо працював із Робертом. Він чудово впорається», – написав Трамп у твітері 18 вересня.

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона 10 вересня.

Трамп, зокрема, різко розкритикував пропозиції Болтона щодо політики стосовно Північної Кореї та Венесуели. Він також заявив, що позиція Болтона часто не збігалася з іншими представниками адміністрації.

Болтон працював радником Трампа з березня 2018 року.