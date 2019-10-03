Адвокат Трампа заявив, що Держдепартамент попереджав його про «рішалу» Богдана

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в коментарі автору видання BuzzFeed заявив, що Державний департамент США попереджав його про «рішалу» Андрія Богдана, який працює головою Офісу президента України.

«Коли Державний департамент запитав у мене, чи можуть вони дати мій номер [помічнику президента України Володимира Зеленського Андрію] Єрмаку, вони сказали, що «[Єрмак] справжній юрист, на відміну від Богдана, який є «рішалою», – сказав Джуліані.

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента України з проханням прокоментувати слова Джуліані.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.

27 вересня американські ЗМІ поширили інформацію, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку після майже двох років на посаді.

Ім’я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора про ймовірний тиск Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо Джо Байдена.

За даними джерела, Волкер спілкувався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагаючись «обмежити шкоду» національним інтересам США.