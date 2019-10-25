Мін’юст США порушив кримінальну справу через розслідування Мюллера

Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування щодо «витоків» розслідування російського втручання в президентські вибори у США 2016 року, повідомили 25 жовтня джерела агенції Reuters. Напередодні про це також написало видання New York Times.

Повідомлення про ймовірність порушення кримінальної справи з’явилися після того, як генеральний прокурор США Вільям Барр у травні відкрив адміністративне провадження щодо спецпрокурора Роберта Мюллера.

Поки невідомо, який потенційний злочин розслідується, втім мета такого розслідування – з’ясувати, що стало підставою для роботи комісії Мюллера.

Голови юридичного і розвідувального комітетів Палати представників США Джерольд Надлер та Адам Шифф напередодні виступили із критикою щодо справи проти Мюллера і його роботи із розслідування російського втручання в американські вибори. Вони заявили, що генпрокурор Вільям Барр перетворив своє відомство у «засіб політичної помсти президента Трампа».

«Якщо Міністерство юстиції може бути використане в якості інструмента політичної помсти чи для того, щоб допомогти президентові у просуванні на наступних виборах, то верховенству права буде завдано нової і непоправної шкоди», – вказали Надлер і Шифф у спільній заяві.

У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування підтвердило висновки американської розвідки щодо втручання Росії у вибори, за підсумками яких Дональд Трамп став президентом. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Трамп неодноразово заявляв, що розслідування було «полюванням на відьом».

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.