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31 Липень 2019, Київ 08:10
Новини | Міжнародні

Суддя відхилив позов демократів, які звинувачували Трампа у змові з Кремлем

Дональд Трамп і Володимир Путін під час спільної прес-конференції e Гельсінкі 15 липня 2018 року

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У вівторок, 30 липня, суддя в Нью-Йорку відхилив позов Демократичної партії, в якому стверджується, що передвиборний штаб президента Дональда Трампа, Кремль і WikiLeaks вступили в змову з метою вплинути на президентські вибори США в 2016 році.

Окружний суддя Джон Келтл зазначив у своєму рішенні, що не може прийняти позов проти Росії через правову доктрину, що зветься суверенним імунітетом, – вона захищає іноземні уряди від судових розглядів в Сполучених Штатах. У своєму письмовому висновку суддя Келтл наголосив, що засобами захисту проти ворожих дій іноземних держав є санкції, накладені виконавчою та законодавчою гілками влади.

У судовому рішенні також зазначено, що залучення до відповідальності WikiLeaks і штабу Трампа за поширення отриманих в результаті злому комп’ютерів електронних листів призведе до порушення Першої поправки до Конституції США, яка гарантує свободу слова. Комп’ютерні системи Демократичного національного комітету були зламані російськими хакерами під час передвиборної кампанії і WikiLeaks опублікував партійну кореспонденцію.

/**/ /**/ /**/ Колишній спецпрокурор Мюллер додав, що його розслідування не виправдовує президента Трампа
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Президент Трамп відреагував на рішення судді, яке, за його словами, знімає з нього і з його виборчого штабу будь-які звинувачення про змову з Кремлем.

Ще до рішення судді штаб Трампа стверджував, що у звіті Мюллера, який розслідував російське втручання в американські президентські вибори, зазначено, що судовий позов Демократичної партії є «несерйозним», і що Національний комітет партії слід покарати за відмову відкликати свій позов. Однак суддя Кельтл відхилив цей запит і зазначив, що позов не настільки не обґрунтований, щоб виправдати покарання позивачів.

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