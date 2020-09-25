Росіянин не визнає себе винним у змові проти фабрики Tesla

Громадянин Росії Єгор Крючков, обвинувачений у пропонуванні одного мільйона доларів співробітнику американської компанії з виробництва електромобілів Tesla для проведення атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення, 24 вересня у судді в Неваді заперечив свої дії.

Крючков наполіг на своїй невинуватості і заявив, що хоче пройти процес «якнайшвидше». Слухання проходило в режимі відеоконференції.

Крючков залишатиметься під вартою до суду, який має розпочатися 1 грудня. Можливість внесення застави за нього не передбачена.

Сторона обвинувинувачення заявила, що вироком може бути 5 років ув’язнення і штраф у 250 тисяч доларів. Після тюремного терміну можлива депортаці.

На початку вересня 27-річному Єгору Крючкову висунули звинувачення через участь у змові з метою кібератаки після того, як він намагався підкупити співробітника фабрики Tesla в Неваді, аби той запустив шкідливе програмне забезпечення в її комп’ютерну мережу.

Єгор Крючков був заарештований у серпні. За версією слідства, він пропонував співробітникові Tesla один мільйон доларів за участь в реалізації шахрайської схеми. За даними американської влади, росіянин від середини липня неодноразово зустрічався з російськомовним співробітником фабрики, щоб обговорити свій план. Після того, як з ним зв’язалися агенти ФБР, Крючков попросив знайомого купити для нього авіаквиток, намагаючись вилетіти з країни через аеропорт Лос-Анджелеса, де і був затриманий 22 серпня.

Засновник Tesla Ілон Маск раніше заявляв, що мішенню була саме фабрика в Неваді. Tesla має завод поблизу Ріно, де виробляють акумулятори для електромобілів та зарядні установки.