Радіо Свобода Weekly: Що для України означає перемога Байдена?

Перемога Байдена на виборах президента у США

За повідомленням провідних авторитетних ЗМІ у США, дані підрахунку голосів із одного з вирішальних штатів, Пенсильванії, підтвердили перемогу там на виборах президента США демократа Джо Байдена. На цей час досі не завершений підрахунок у кількох штатах, через необхідність рахувати значно більші цього року через коронавірусну пандемію кількості голосів виборців, надісланих поштою. За оцінками, Байден може отримати врешті понад 300 голосів виборників.

Трамп після оголошення про його поразку відмовився визнавати її. Він заявив, що вибори «ще далеко не закінчені» і що він буде оскаржувати їхні результати в судах. Він раніше вже кілька разів виступав із твердженнями нібито про шахрайства й порушення на виборах, хоча ніяких підтверджень не наводив. Визнавати, чи не визнавати поразку? Американський закон до цього не зобов'язує. Але так робили всі кандидати, що програли.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування в них і юридичні намагання Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити його перемогу, яку відтак затвердить колегія виборників.

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хто б не переміг на президентських виборах у США – двопартійна підтримка України не зменшиться;

ймовірно, сприятливішою для України ситуація може стати з перемогою Джо Байдена ;

; але за будь-якого результату США, ймовірно, не стануть значно більше залучатися у справи України, яка має сама турбуватися про те, щоб долати свої проблеми.

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