«Юридично нікчемне рішення»: Джеппар прокоментувала продаж «Масандри» в анексованому Криму

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар назвала порушенням норм міжнародного гуманітарного права продаж винного заводу «Масандра» в окупованому Криму. Про це вона написала в своєму Твітері 14 грудня.

«Росія, як держава-окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованогоПрапор Україниконцерну «Масандра» своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність», – заявила заступниця голови МЗС.

Сьогодні ж Джеппар повідомила, що очолила українську делегацію на онлайн-консультаціях із Європейським союзом щодо правових наслідків окупації Криму.

«Окремо привернула увагу до незаконного ведення бізнесу та відвідання окремими іноземними політиками Криму. Наголосила, що українська сторона і надалі не залишитиме такі порушення без належної уваги», – зазначила дипломатка.

14 грудня стало відомо, що російська влада окупованого Криму продала винний завод «Масандра» дочірній структурі банку «Росія», який належить наближеному до президента Росії олігарху Юрію Ковальчуку.

«Південний проєкт» заплатив за «Масандру» на електронному аукціоні 5 327 177 000 рублів (це понад 2 мільярди гривень). «Південний проєкт» отримав завод за ціною, яка незначно перевищує стартову.

Завод «Массандра» був побудований у 1894 році. Зараз підприємство володіє 4 тисячами гектарів виноградників на 180 кілометрах кримського узбережжя.