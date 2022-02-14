У СБУ заявили про «чергову потужну хвилю гібридної війни» в Україні через «спроби нагнітання паніки»

Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації і спотворенням реального стану речей, що є черговою потужною хвилею гібридної війни, заявила Служба безпеки України 14 лютого.

«Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу… Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними і безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це», – йдеться в заяві.

У СБУ також зазначили, що мотивами «нинішнього інформаційного нагнітання» є «посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність».

«Зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків», – йдеться в заяві.

13 лютого Сполучені Штати Америки заявили, що, за їхніми оцінками, кількість російських військових біля кордону з Україною становить близько 130 тисяч.

Київ неодноразово повідомляв про значне посилення військового угруповання Росії на кордоні двох країн. Країни Заходу заявляють, що Москва готується до масштабної війни з Україною. Кремль це заперечує, а переміщення військ називає своєю внутрішньою справою.

13 лютого президент України Володимир Зеленський понад годину розмовляв із президентом США Джо Байденом щодо ситуації на кордоні з Росією. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що лідери погодилися у необхідності продовжувати переговори і стримування щодо Москви. Володимир Зеленський запросив Джо Байдена приїхати до Києва.