Шольц «терміново» очікує ознак деескалації з боку Москви

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 14 лютого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, заявив, що «терміново» очікує від Росії ознак деескалації. Шольц поїхав до Києва на тлі продовження дипломатичних зусиль щодо деескалації кризи, викликаної нарощуванням російських сил біля кордону України і побоюваннями про можливість нового вторгнення Росії.

«Ми терміново очікуємо ознак деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі», – написав Шольц у твітері перед відбуттям до Києва 14 лютого.

Після поїздки Шольца в Україну він вирушить до Москви, де 15 лютого зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним.

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До поїздок у Київ і Москву канцлер Німеччини побував із візитом у Вашингтоні, де мав переговори з президентом США Джо Байденом, після якої американський лідер заявив, що позиції США і Німеччини щодо України збігаються.

Раніше канцлер Німеччини попередив Росію про «серйозні» економічні й політичні наслідки в разі ескалації військової агресії проти України.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон перебував із візитами в Москві і Києві.

Президент Володимир Зеленський напередодні під час телефонної розмови запросив президента США Джо Байдена в найближчі дні відвідати Україну, повідомила пресслужба глави української держави.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, залишити країну з міркувань безпеки на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.