Путін повідомив Макрона й Шольца про намір визнати «незалежність» угруповань «ЛНР» і «ДНР» – пресслужба

Президент Росії Володимир Путін у розмові з президентом Франції та канцлером Німеччини підтвердив свій намір підписати указ про визнання «незалежності» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Про це повідомила його пресслужба 21 лютого.

За повідомленням, Путін провів із Емманюелем Макроном та Олафом Шольцем телефонні переговори. Під час розмови він нібито повідомив про підсумки засідання Ради безпеки Росії, яке відбулося в понеділок. Також пресслужба російського президента заявляє про отримання звернень від ватажків незаконних збройних угруповань із проханням «визнання їхнього суверенітету».

«З урахуванням усього цього президент Росії повідомив, що найближчим часом має намір підписати відповідний указ», – йдеться в заяві.

Як додають у пресслужбі, лідери Франції та Німеччини «висловили розчарування» цим рішенням, але заявили про «готовність до продовження контактів».

Офіційних заяв Шольца та Макрона з цього приводу наразі немає.

Рада безпеки Росії 21 лютого провела позачергове засідання під головуванням російського президента Володимира Путіна. Під час нього всі учасники висловилися за визнання «незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР».

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Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ. За рішення щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки» проголосував 351 депутат Держдуми.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.