Євросоюз вважає, що наразі «не час» запроваджувати санкції проти Москви

Європейський Союз наразі не готовий запроваджувати санкції проти Москви, заявив журналістам голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель. Про це він сказав на полях саміту Євросоюзу 21 лютого.

За словами Борреля, він скличе позачергове засідання ЄС для встановлення санкцій, лише «коли настане момент».

Відтак ЄС відхилив заклики міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Заходу негайно вжити заходів проти Москви, які, за його словами, допоможуть запобігти війні, а не чекати можливого російського вторгнення.

«Ми вважаємо, що є вагомі й законні причини зараз запровадити хоча б частину санкцій, щоб продемонструвати, що Європейський Союз не тільки говорить про санкції, але й готовий діяти», – заявив Кулеба перед своїм виступом на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу.

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Натомість Боррель стверджує, що наразі міністри ЄС підтримують дипломатичний шлях, в тому числі кроки Франції щодо посередництва у зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

«Зустрічі на найвищому рівні, на рівні лідерів, на рівні міністрів, у будь-якому форматі, в будь-який спосіб, щоб говорити, сидіти за столом і намагатися уникнути війни, дуже потрібні», – заявив голова дипломатії ЄС.

Міністри закордонних справ ЄС натомість підтримали анонсовані в січні плани щодо пакету фінансової допомоги Україні в розмірі 1,36 мільярда доларів.

Вони також загалом погодилися на прохання Києва відрядити команду військових інструкторів для допомоги в підготовці офіцерів.

Кулеба привітав угоду про відправку військових інструкторів і зазначив, що це не «бойові сили», тоді як ЄС підкреслив, що місія буде обмежена за масштабом.

«Деталі, параметри та терміни цього впровадження ще не обговорюються. Але це дуже важливо, ми відкриваємо новий етап у наших відносинах», – сказав Кулеба.

Сполучені Штати і Росія заявили, що саміт обох країн узгоджено «загалом», але Вашингтон заявив, що він відбудеться, лише якщо Росія не вторгнеться в Україну. Тим часом Москва заявила, що нічого «конкретного» щодо зустрічі не було узгоджено.

Дмитро Кулеба під час свого виступу в Брюсселі закликав Євросоюз ухвалити «принаймні окремі санкції проти Російської Федерації, оскільки для цього є достатньо підстав».

Сполучені Штати та інші країни на Заході заявляють, що Росія готова вторгнутися до України після зосередження близько 150 тисяч солдатів на кордоні. Москва заперечує, що планує вторгнення.