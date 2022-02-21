Євросоюз терміново позичив Україні 1,2 мільярда євро

Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, оприлюдненій 21 лютого.

У документі вказано, що Євросоюз прискорив економічну допомогу, «оскільки нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України».

Через загрози безпеці Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу, ідеться в заяві.

Термін надання такої макрофінансової допомоги становить рік, позика складатиметься з двох траншів по 600 мільйонів євро.

Видача першого траншу, за дотримання політичної передумови та задовільного виконання програми МВФ, відбудеться одразу після схвалення цієї пропозиції, після набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння щодо конкретних заходів структурної політики, що буде узгоджений між Європейською комісією від імені ЄС та Україною.

Україна очікує отримання першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 600 мільйонів євро наприкінці березня-початку квітня, повідомив 18 лютого міністр фінансів Сергій Марченко.

«Перший транш такої допомоги становитиме 600 млн євро і є безумовним. Ми сподіваємось отримати ці кошти наприкінці березня – на початку квітня цього року», – сказав Марченко під час години запитань до уряду в парламенті.

За його словами, другий транш Україна отримає після затвердження сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.