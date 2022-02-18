Україна очікує на перший транш допомоги від ЄС на 600 млн євро у березні-квітні – голова Мінфіну

Україна очікує отримання першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 600 мільйонів євро наприкінці березня-початку квітня, повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко.

«Перший транш такої допомоги становитиме 600 млн євро і є безумовним. Ми сподіваємось отримати ці кошти наприкінці березня – на початку квітня цього року», – сказав Марченко під час Години запитань до уряду у парламенті.

За його словами, другий транш Україна отримає після затвердження сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

Раніше Єврокомісія схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європарламент і країни ЄС якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.