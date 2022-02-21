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«Ми вітаємо цю ініціативу» – Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Брюссель, 21 лютого 2022 року

Україна вітає можливі переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, головною темою яких буде деескалація на українсько- російському кордоні. Про це 21 березня в Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, про можливість зустрічі Байдена і Путіна його поінформував держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонного дзвінка.

«Ми вітаємо цю ініціативу. Ми віримо, що кожна спроба дипломатичного рішення варта того, щоб спробувати… Держсекретар Блінкен запевнив мене, що, як було і дотепер, жодного рішення щодо України не буде ухвалено за спиною України. Ми перебуваємо в тісній координації з ним, і під час підготовки до цієї зустрічі (Байдена і Путіна – ред.) ми скоординуємо наші позиції, щоб бути упевненими, що наші інтереси буде враховано», – сказав Дмитро Кулеба.

Міністри закордонних справ Євросоюзу 21 лютого проводять у Брюсселі саміт. Криза в Україні є головним пунктом порядку денного дипломатів після вихідних, коли напруженість на українсько-російському кордоні та по всій лінії фронту на Донбасі зросла.

Сполучені Штати та інші країни на Заході заявляють, що Росія готова вторгнутися до України після зосередження близько 150 тисяч солдатів на кордоні. Москва заперечує, що планує вторгнення.

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