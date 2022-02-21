Україна щомісяця втрачає через загрозу вторгнення Росії до 5 мільярдів доларів – Шурма

Україна втрачає до 5 мільярдів щомісяця через ситуацію із можливим вторгненням Росії. Про це в оприлюдненому 21 лютого інтервʼю РБК-Україна заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

«Безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, 2–3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, що блокує запозичення, чинить тиск на курс. Це окрема сума. Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5–2 мільярдів доларів», – сказав Шурма.

Він уточнив, що йдеться про щомісячні втрати, починаючи з січня.

Президент США 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися до України і що це може статися найближчими днями. Байден сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники введуть жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін продовжить атаку.

Наразі Росія має понад 150 тисяч боєздатних військовослужбовців, що оточують Україну.

Росія неодноразово заперечувала намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджують, що не бачать ознак такого відведення.