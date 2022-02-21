Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого проведе позапланове засідання Ради безпеки своєї країни, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

«Це – велика Рада безпеки», – передає слова Пєскова «Інтерфакс». Також, за словами речника, у Путіна на сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов. Тему позачергового засідання Ради безпеки, а також переговорів Пєсков не уточнив.

Президент США Джо Байден попередньо домовився про зустріч на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями, оскільки прагне утримати кремлівського лідера від вторгнення в Україну.

Байден зустрінеться з Путіним після переговорів 24 лютого між держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, «якщо не відбудеться вторгнення», заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі 20 лютого.

Президент США 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися до України і що це може статися найближчими днями. Байден сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники введуть жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін продовжить атаку.

Наразі Росія має понад 150 тисяч боєздатних військовослужбовців, що оточують Україну.

Росія неодноразово заперечувала свій намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджують, що не бачать ознак часткового відступу.