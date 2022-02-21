Байден попередньо погодився на зустріч із Путіним

Президент США Джо Байден попередньо домовився про зустріч на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями, оскільки прагне утримати кремлівського лідера від вторгнення в Україну.

Байден зустрінеться з Путіним після переговорів 24 лютого між держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, «якщо не відбудеться вторгнення», заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі у заяві від 20 лютого.

Ідея двосторонньої зустрічі була запропонована президентом Франції Емманюелем Макроном, який напередодні окремо поспілкувався з обома лідерами.

Про конкретну дату та місце проведення саміту не повідомляється. Байден і Путін вперше зустрілися як глави держав у червні в Женеві. Цей саміт був викликаний невеликим нарощуванням російської військової присутності поблизу кордонів України навесні.

Перед самітом Байден візьме участь у віртуальній зустрічі зі своїми колегами з «Групи семи» (G7) 24 лютого, щоб обговорити кризу, спровоковану нарощуванням військ Росією.

Президент США 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися до України і що це може статися найближчими днями. Байден сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники введуть жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін продовжить атаку.

Наразі Росія має понад 150 тисяч боєздатних військовослужбовців, що оточують Україну.

Росія неодноразово заперечувала свій намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджують, що не бачать ознак часткового відступу.

У заяві 20 лютого Псакі повторила думку, що «Росія, ймовірно, продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом».

Останніми тижнями Сполучені Штати попереджали, що Росія може використати операцію «під чужим прапором» на сході України, щоб виправдати вторгнення в країну. На Донбасі останнім часом, за даними українських військових, триває загострення з боку підтримуваних Росією бойовиків. Самі бойовики і Кремль звинувачують у цьому Збройні сили України.