США передали ООН дані про можливість порушень прав людини після ймовірного вторгнення Росії в Україну – ЗМІ

США заявили Організації Об’єднаних Націй, що мають «достовірну інформацію» про ймовірні плани Росії щодо вбивств та арештів українців у випадку вторгнення в Україну. Із текстом звернення до ООН ознайомилися кілька західних інформаційних агентств, зокрема AFP, Reuters та dpa.

Батшеба Нелл Крокер, посол США при ООН у Женеві, 20 лютого виклала у листі до верховного комісара ООН з прав людини деталі «тривожної інформації», яку зібрала американська розвідка.

«Ми глибоко стурбовані порушеннями прав людини з боку Росії в тих частинах України, які вона вже окупувала, і у нас є всі підстави вважати, що ці побоювання посиляться після нового військового наступу», – йдеться у листі.

У листі Крокер стверджує, що Кремль планує цілеспрямовані вбивства, викрадення людей, затримання та тортури тих, хто виступає проти дій Росії в Україні. Також мішенню, згідно з листом, стануть російські та білоруські дисиденти у вигнанні в Україні, журналісти та інші активісти.

«Зокрема, у нас є достовірна інформація, яка вказує на те, що російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації», – йдеться у листі.

Крокер також заявила, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові, швидше за все, будуть використовувати смертоносні методи для розгону протестів або придушення «мирних актів спротиву з боку цивільного населення».

У листі не розкриваються джерела інформації.

США та інші західні офіційні особи звинуватили Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує будь-які подібні плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.