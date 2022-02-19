Кулеба: заяви російських ЗМІ про падіння українських снарядів у РФ є дезінформацією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дезінформацією повідомлення в російських ЗМІ про нібито влучання українських снарядів на територію Росії.

Як повідомила пресслужба МЗС, Кулеба заявив про це 19 лютого під час зустрічі голів МЗС країн «Групи семи» у Мюнхені в рамках участі в 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За повідомленням, міністр поінформував колег про ескалацію напруги з боку Росії і безпекову ситуацію поблизу державного кордону і на окупованих територіях України. Він вкотре заперечив повідомлення російської пропаганди про нібито підготовку України до наступальних військових операцій, диверсій чи провокацій.

«Вдячний німецькій колезі Анналені Бербок як головуючій у міністерському форматі «Групи семи» за запрошення взяти участь. Група семи непохитно стоїть на боці України. Я озвучив партнерам конкретні потреби України. З їхньої реакції роблю висновок, що вони нададуть цю конкретну підтримку. Крім того, у вигадки російської дезінформації про нібито атаки з боку України ніхто не вірить», – заявив міністр.

Заяви російських ЗМІ спростували також у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України і нагнітання ситуації. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях і здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів», – йдеться в заяві.

Раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на джерела і без наведення доказів повідомили, що нібито два снаряди розірвалися на території Ростовської області Росії.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що проведуть розслідування.

Країни Заходи неодноразово попереджали, що Росія може вдатися до провокацій, зокрема до обстрілів своєї території чи територій ОРДЛО, щоб виправдати можливе нове вторгнення в Україну.