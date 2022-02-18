Джонсон: напад на дитсадок в Україні – це операція Росії «під чужим прапором»

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що напад на дитячий садок у Станиці Луганській 17 лютого був російською операцією «під чужим прапором», мета якої – дискредитувати українців і створити «привід для дій Росії».

«Картина продовжує бути дуже похмурою», – сказав Джонсон журналістам 17 лютого, відповідаючи на запитання про останні розвідувальні дані щодо України.

Британський прем’єр висловив побоювання, що Кремль може вдатися до схожих дій у наступні дні.

Москва заперечує підготовку до можливого нового вторгнення в Україну, про що попереджають західні розвідки. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

У пресцентрі операції Об’єднаних сил повідомили, що з боку підтримуваних Росією бойовиків за добу 17 лютого на Донбасі зафіксували 60 порушень режиму припинення вогню.

За повідомленням, внаслідок обстрілів один військовий був поранений, ще один – травмований. Поранені також двоє цивільних жителів, у трьох – контузія. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок, у локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.