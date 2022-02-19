Члени уряду та депутати прибули на лінію зіткнення на Донбасі на тлі загострення

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та голова парламентського комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич прибули 19 лютого на лінію зіткнення на Донбасі на тлі загострення конфлікту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Поїздка українських посадовців у район проведення ООС безпосередньо у момент загострення ситуації Російською Федерацією має на меті продемонструвати відсутність будь-яких агресивних намірів з боку України та її Збройних Сил, надіслати сигнал українцям на тимчасово окупованих територіях, що Україна чітко дотримується своїх зобов’язань і виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту», – ідеться в повідомленні

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл з боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.