Бойовики обстріляли насосну станцію на Донеччині, без води опинилася низка міст – голова Донецької ВЦА

Мешканці цілої низки міст на Донеччині опинилися без води після того, як російські гібридні сили 19 лютого обстріляли насосну станцію Південно- Донбаського водогону на лінії зіткнення, повідомив голова Донецької ВЦА Павло Кириленко.

«Без води залишилися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродівка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району, а також окуповані Докучаевськ та Оленівка. Маріупольське РВУ переведене на забір зі Старокримського водосховища, у якому жорсткість води у два рази перевищує нормативи», – написав Кириленко у Фейсбуці.

Він додав, що обстріл стався близько третьої години. При попередньому огляді обладнання станції виявлено чотири влучання, зокрема, пошкоджені трансформатори.

«Ремонтні роботи будуть проведені після отримання режиму «тиші» та надання гарантій безпеки», – заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.